Tati Zaqui confirma affair com Neymar e elogia performance do craque

A cantora Tati Zaqui confirmou que ela e Neymar se envolveram durante o Carnaval deste ano. “A gente ficou. Eu estava solteira e ele também. Foi bom”, revelou ela em entrevista ao portal F5.

A cantora explica que não havia falado sobre o assunto antes para não passar a impressão de que queria se promover. “Eu só não falei no momento porque ele estava no Brasil e tudo que ele fazia virava notícia. Neguei que fiquei para não falarem que eu queria fama em cima dele. Quero aparecer por mérito meu e do meu trabalho”, disse Tati.

Solteira desde que terminou seu relacionamento com MC Kauan, a artista afirmou que sozinha são fica. “Estou 100% solteira e quero continuar assim. Fico? Fico! Mas não me apego de jeito nenhum. Tenho até medo de ficar com as pessoas”, garantiu.

Tati afirmou que, apesar de não se importar com as críticas que recebe nas fotos sensuais que posta no Instagram, percebe que a maior parte delas vem de mulheres. “Elas vão lá e me chamam de p*ta, galinha, dizem que nunca vou conseguir casar… como se isso fosse a meta da minha vida. Eu tenho outros objetivos, outros focos”.