Taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 em Salvador cai para 68%

O prefeito ACM Neto anunciou no Twitter nesta quinta-feira (30) que a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com a covid-19 caiu para 68% em Salvador. É a primeira vez que o percentual fica abaixo dos 70% desde o dia 24 de maio, quando a taxa foi de 69%.

"Esse percentual demonstra que as ações da Prefeitura e do governo do Estado estão corretas. Vamos continuar trabalhando muito para que possamos implantar fase dois da retomada o mais rápido possível", disse ACM Neto.