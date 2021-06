Taxa de transmissão da covid volta a subir no Brasil em uma semana

A taxa de transmissão (Rt) do coronavírus no Brasil subiu esta semana para 1,07. O índice é medido pelo Imperial College de Londres.

Isso significa que cada 100 pessoas com o vírus no país infectam outras 107. Na semana passada, o Rt do Brasil estava em 0,99. Pela margem de erro das estatísticas, essa taxa pode ser maior (Rt de até 1,28) ou menor (Rt de 1,02). Nesses cenários, cada 100 pessoas com o vírus infectariam outras 128 ou 102, respectivamente.

A universidade britânica também projeta que o Brasil tenha 14.300 mortes devido à Covid-19 nesta semana. O cenário mais positivo prevê 12.400 óbitos e, o mais negativo, 16.500.