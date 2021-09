Táxi bate em dois carros, atropela e mata dois pedestres na Liberdade

Um acidente envolvendo três veículos deixou dois mortos e um ferido na madrugada deste domingo (5), na Estrada da Liberdade. Segundo a Superitendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), foi um choque seguido de atropelo por volta das 2h de hoje.

Ainda de acordo com o órgão de trânsito, o táxi se chocou com outros dois carros e depois atropelou dois pedestres, que morreram no local. O acidente aconteceu na altura do Shopping Espaço A Liberdade.

O taxista, identificado como Erivaldo, foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo Denis Paim, presidente da Associação Geral de Taxistas (AGT), ele está entubado e em estado delicado de saúde. Os dois mortos não foram identificados até o momento.

A Transalvador diz que o táxi já foi retirado e a via segue com trânsito normal nesta manhã. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também estiveram no local..