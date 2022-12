Taxista baiano é morto a facadas em Portugal

Um taxista baiano, identificado como Edmilson Cândido de Matos, de 45 anos, foi morto a facadas em Sintra, cidade que fica a cerca de 40 minutos de Lisboa, em Portugal. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (29). Edmilson era natural de Itanhém, no extremo sul baiano.

Segundo informações do jornal português Jornal da Manhã, a vítima foi encontrada morta com marcas de facadas no rosto, pescoço e peito, ao lado do táxi, em Rio de Mouro, na cidade de Sintra. Ele teria recebido uma chamada para uma corrida por volta das 2h da manhã e feito uma parada em Cascais, cidade próxima de Lisboa para o embarque de um passageiro. Cerca de 3h da manhã sua morte já havia sido constatada pelas autoridades.

Conforme o jornal português, o suspeito, com histórico de consumo de drogas e perfil violento, foi detido pela polícia portuguesa. Ainda não se sabe o que motivou o crime.

A família de Edmilson não possui condições financeiras para arcar com os custos da translado, por isso, a previsão é de que o corpo seja enterrado em Portugal, onde o homem vivia há cerca de 15 anos.

Antes de se mudar para Portugal, a vítima trabalhou como radialista e repórter de rádio em Itamaraju, município do extremo sul da Bahia. Já no país europeu, Edmilson ainda atuou como radialista por dois anos e depois passou a trabalhar como taxista em uma empresa portuguesa, profissão que exercia há 10 anos. Ele fazia sucesso nas redes sociais e se intitulava como 'terapeuta do asfalto' ao compartilhar seu dia a dia de trabalho no táxi, acumulando aproximadamente 20 mil seguidores no Instagram, Facebook e Tiktok. Só nesta última rede, 16 mil o seguiam.