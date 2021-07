Taxista é baleado enquanto dirigia no Centro de Salvador

Um taxista foi baleado na manhã desta sexta-feira (9) no Centro de Salvador. Depois de ferido, ele pediu ajuda na sede do Corpo de Bombeiros, na Barrorrinha, e foi encaminhado pelo Salvar ao Hospital Geral do Estado (HGE).

O crime aconteceu por volta das 5h, na Rua Carlos Gomes. O motorista estava levava um casal de passageiros. Logo após o antigo Cine Bahia, um outro carro, um Renault Duster, emparelhou com o Prisma do taxista. Pouco depois, o ocupante desse outro veículo atirou contra o táxi. Os tiros atingiram a lateral do Prisma.

Logo depois, o carro com o atirador acelerou e fugiu. O motorista conseguiu, mesmo ferido, dirigir até a sede do Corpo de Bombeiros para pedir socorro. Os dois passageiros não ficaram feridos. O homem foi embora e a mulher acompanhou o taxista na ambulância até o HGE.

O 18º Batalhão da Polícia Militar foi acionado, mas ninguém foi preso. A Polícia Civil vai investigar o caso. A vítima segue internada no HGE e não há detalhes sobre o estado de saúde.