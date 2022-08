Taxista é encontrado morto na Vasco da Gama; ele sumiu após corrida

A angústia da família do taxista Ian Gotelip dos Santos de Souza, 26 anos, que desapareceu após fazer uma corrida, foi amenizada. No lugar, a dor. A notícia era a única que eles não queriam ouvir, mas foi confirmada: o motorista foi morto.

Ian desapareceu na noite de quinta-feira (11), enquanto estava trabalhando. Sua última corrida registrada tinha como destino o bairro do IAPI. Segundo a Polícia Civil, o taxista foi visto pela última vez por volta das 23h40 de ontem (11), quando embarcou um passageiro na Lapa com destino ao bairro do Iapi. Desde então, ele não deu mais notícias.

Com o passar das horas sem notícias, a mãe do rapaz registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), que deu início à apuração do caso. A família também apelou para as redes sociais para pedir ajuda, espalhando cartazes com fotos de Ian. Horas depois, nesta sexta-feira (12), o corpo dele foi achado na avenida Vasco da Gama, uma das mais movimentadas da cidade.

Ainda segundo a polícia, ele foi encontrado durante a madrugada, com perfurações de tiro. O taxista chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas já chegou morto na unidade de saúde.

Agora, a polícia busca descobrir a autoria e motivação do crime, que é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídio (DH/Atlântico).

Ao saber da morte de Ian, a Associação Geral dos Taxistas (AGT) fez uma publicação onde lamenta a perda do jovem.