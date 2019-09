Taxista é morto a tiros em Itabuna

Na noite do último sábado (7), um taxista foi morto a tiros em Itabuna, no sul da Bahia, enquanto dirigia o carro que usava para trabalhar. Dois passageiros ficaram feridos durante o crime. De acordo com testemunhas, as três vítimas foram baleadas.

Em nota, a Polícia Militar informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu os feridos. O motorista morreu e as outras duas vítimas foram levadas para o Hospital de Base de Itabuna. Os militares solicitaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização da perícia.

Após ser liberado da unidade de saúde, o casal foi encaminhado para a delegacia para ser ouvidos e registrar o fato. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito não foi localizado até o momento.

A PM afirmou que os agentes do 15º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio, na Travessa Rita Dantas, no bairro de Jaçanã, por volta das 21h do sábado.