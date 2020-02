Taxista foi morto por vingança em emboscada, diz polícia

A morte do taxista Antônio Jorge de Souza Gomes Júnior, na noite dessa quarta-feira (12), foi motivada por vingança. A informação foi divulgada pela assessoria da Polícia Civil.

Um dos suspeitos de cometer o crime, Robson Santos de Jesus, é sobrinho da ex-companheira do taxista, e o acusa de ter matado a tia dele há cerca de 5 anos. Ainda de acordo com a polícia, Robson foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado para audiência de custódia.

Segundo a Polícia Militar, ele estava armado com um revólver e em companhia de uma mulher quando foi preso. "Durante a abordagem policial, ele alegou que cometeu o homicídio por vingança. Os PMs conduziram os envolvidos e a arma para a sede do DHPP para registro da ocorrência", diz a nota enviada pela corporação.

Testemunhas contaram que o casal estava dentro do táxi da vítima e fugiu após o crime. Antônio, de acordo com a Associação Geral dos Taxistas (AGT), estava no Campo Grande quando recebeu uma ligação e foi fazer a corrida.

"Nosso colega foi vítima de homicídio após desentendimentos constantes com um primo, e ele armou, junto com uma mulher, uma emboscada para assassinar o taxista no início da noite, na [avenida] Barros Reis. Descartando assim a possibilidade de latrocínio", afirmou Denis Paim, presidente da AGT.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

