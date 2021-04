Taxista que estava desaparecido é encontrado morto no sul da Bahia

O corpo do taxista Amintas Feitosa de Moura Ferreira, de 71 anos, foi encontrado na quinta-feira (21), em uma estrada rural perto de Itauípe, no sul da Bahia. Amintas, que era de Itabuna, estava desaparecido desde a segunda-feira.

Segundo a Polícia Civil, o corpo estava amordaçado, sem roupas e tinha as mãos amarradas para trás. Ele foi localizado por policiais rodoviários federais na mesma região em que, no dia anterior, foram achados os documentos do taxista.

Amintas, que era taxista há mais de 20 anos, fez uma última corrida no fim da manhã da segunda, com dois passageiros, no centro comercial de Itabuna. Depois, não foi mais visto.

Um Siena encontrando carbonizado na zona rural de Itapitanga, também no sul baiano, pode ser o táxi dele.

A principal suspeita para o crime é de latrocínio, mas o caso ainda está sob investigação. Nenhum suspeito foi preso até agora.