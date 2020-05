Taxistas lançam campanha para ajudar profissionais afetados pela covid-19

Taxistas de Salvador se uniram para ajudar colegas que, por causa da pandemia do novo coronavírus, não estão conseguindo trabalhar. Foi assim que nasceu a campanha Unidos Para Vencer - Somos Um Só, que visa arrecadar cestas básicas, além de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza, para esses profissionais.

"A maioria dos taxistas tem mais de 40, 50 anos. Vários estão parados, sem poder trabalhar, por serem grupo de risco da covid-19. E estão passando dificuldades por isso. Surgiu, então, a ideia da arrecadação, para poder ajudá-los", explica Valdeilson Miguel, presidente da Associação Metropolitana de Taxistas (AMT).

Os materiais podem ser doados no Posto Metrô, localizado próximo ao supermercado Extra da Rótula do Abacaxi. Segundo Valdeilson, há uma pessoa, chamada Antônio, que ficará recebendo os kits. Ainda de acordo com ele, uma data será marcada, posteriormente, para a entrega dos itens para os contemplados.

"Estamos pedindo ajudas nas redes sociais, colegas que tenham outras fontes de rendas, clientes, amigos... Já conseguimos 100 cestas básicas. Mas qualquer pessoa pode contribuir, queremos que vire uma grande campanha", diz.

A AMT é uma das responsáveis por encabeçar a iniciativa, juntamente com a Teletaxi, Elite Táxi, Use Táxi, Pop Táxi, Cooperteletaxi, Comtas, Coometas, CEAT, CAB, ACTA, Coastaxi e Jornal Ei Táxi. Além das doações, é possível contribuir com dépositos, de qualquer quantia, via C/c 000592-0, Op 003, Ag 1018 CEF/ AMT.

