Taylor Swift lança novo disco, 'Evermore'; assista clipe do primeiro single

A cantora Taylor Swift lançou na sexta-feira (11) o novo disco de estúdio, "Evermore". Chamado por ela mesma de álbum "irmão" de "Folklore", lançado em julho, o disco tem 15 faixas e conta com participações de Bon Iver, The National e Haim.

"Desde que eu tinha 13 anos, estou animada para fazer 31 porque é o meu número da sorte ao contrário. E é por isso que eu quis surpreender a todos. Vocês foram tão atenciosos e solidários nos meus aniversários e, desta vez, pensei em dar-lhes algo. Eu também sei que este final de ano será solitário para a maioria de nós. E se houver alguém por aí que recorre à música para lidar com o afastamento dos entes queridos, isto é para você", disse Taylor, ao anunciar o projeto horas antes do lançamento.

A cantora americana completa 31 anos neste domingo (13). "Folklore" também foi anunciado de surpresa, pouco antes de ser lançado, uma novidade na carreira de Taylor, que costumava preparar bastante os fãs para novos discos, seguindo também o modelo de lançar singles antes, o que não aconteceu esse ano.

"Folklore" e "Evermore" foram escritos e gravados durante o isolamento da pandemia de covid-19, com produção de Aaron Dessner, do The National, e do colaborador frequente da cantora, Jack Antonoff, do Bleachers.

"Eu não faço ideia do que vem a seguir. Eu não faço ideia sobre muitas coisas nesses dias e por isso me agarrei a uma que me mantém conectada a vocês. Essa coisa sempre foi e sempre será música. E que continue assim, sempre", escreveu Taylor ontem.

Também na sexta foi lançado o clipe de "Willow", primeira música do disco. A própria Taylor dirigiu o vídeo, como aconteceu com "The Man" e "Cardigan". Assista: