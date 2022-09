TCA abre inscrições para cursos gratuitos de iniciação à música sinfônica

Os cursos de iniciação ao universo da música sinfônica promovidos pelo Teatro Castro Alves (TCA) está com inscrições abertas para novas turmas para o período de setembro a dezembro. A ação tem como público-alvo pessoas maiores de 15 anos. As aulas acontecem de foma online e não é necessário conhecimento prévio. Os interessados devem garantir vaga, por ordem de inscrição, até 8 de setembro, através de preenchimento de formulário disponível no site www.tca.ba.gov.br. Todos os cursos são gratuitos.

São oferecidas turmas matutinas e noturnas de três cursos: “A linguagem musical da orquestra sinfônica”, com Alexandre Loureiro, às segundas ou às quartas, das 19h às 21h; “Grandes compositores da música clássica”, com Karina Seixas, às terças, das 19h às 21h, ou às quintas, das 10h às 12h; e “Iniciação à flauta doce”, com Uibitu Smetak, às quartas ou às sextas, das 10h às 12h30. Os três professores são músicos vinculados à Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

Realizados em parceria com o Centro de Formação em Artes (CFA) da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), os cursos têm um encontro semanal, que são realizados ao vivo através da plataforma Zoom. Com duas salas por semana de cada curso, serão 390 alunos contemplados no total.

Para garantir a possibilidade de atendimento ao maior número de pessoas, o candidato só poderá se inscrever em uma das turmas disponíveis e não serão validadas inscrições de quem já participou de cada curso. Os participantes receberão por e-mail retorno sobre a vaga até o dia 15 de setembro, devendo confirmar o interesse. Também antecipadamente, serão repassadas todas as instruções necessárias para usufruir da ferramenta de realização das aulas com facilidade, sem qualquer custo, bastando ter a conexão à internet.

Especificamente no curso “Iniciação à Flauta Doce”, o aluno terá direito ao certificado com 80% de presença nas aulas, também sendo necessária uma prática individual, apresentada na última aula: sejam exercícios abordados ao longo dos encontros de aprendizado ou algum tema livre à escolha do aluno. Além disso, logo na primeira aula, o participante deverá ter em mãos uma flauta soprano (germânica ou barroca). Caso o aluno pretenda adquirir o instrumento, a sugestão é que se opte pela flauta barroca. Para o aluno participar dos exercícios propostos em aula, a câmera deverá estar aberta, visando orientações e correções da postura.