TCE-BA lança podcasts com palestras e programas para a população

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) lançou nesta quinta-feira (30) um novo canal de comunicação. Agora, o órgão contará com podcasts com acesso gratuito para o público.

Inicialmente, serão veiculados os conteúdos de palestras online, além de programas que facilitem a comunicação entre o cidadão e o TCE. O objetivo é que haja maior transparência no trabalho realizado pelo tribunal.

Todo o conteúdo dos podcasts será alimentado pela área de tecnologia, com o acompanhamento da Assessoria de Comunicação do Tribunal.

Para ouvir os podcasts basta acessar a plataforma Spotify, com ícone localizado no canto superior direito do portal www.tce.ba.gov.br. Além disso, é possível localizar o material nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Flickr) e do portal.

Os programas prometem que o cidadão tenha acesso de forma rápida e didática, às informações, produtos e serviços do TCE-BA.