TCE vai auditar como a Bahia tem feito gestão dos recursos hídricos

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) iniciou uma auditoria para avaliação da gestão de recursos hídricos pelo Estado da Bahia. A avaliação abragente os aspectos relacionados às Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e ao Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH-BA). Os auditores vão avaliar se os instrumentos previstos na política foram devidamente implementados, como planos de bacias hidrográficas, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a qualidade e o monitoramento dos recursos hídricos, além da fiscalização do uso e se estes instrumentos estão entregando os resultados esperados.

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) são alvos do trabalho desenvolvido pela auditoria. “O objetivo principal do trabalho é contribuir com o aprimoramento da gestão pública sobre os mananciais de água do Estado, tendo em vista a relevância deste recurso para a população”, afirma Bruno Ventim, coordenador da 1ª Coordenadoria de Controle Externo do TCE, que ficou encarregada da condução dos trabalhos auditoriais.

Uma das referências para o trabalho é a Resolução 06/2018 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), que aprova as diretrizes do controle externo na gestão de recursos hídricos. A Política Estadual de Recursos Hídricos tem como objetivos assegurar que os recursos hídricos sejam utilizados pelas atuais e futuras gerações; compatibilizar o uso da água com a promoção social, o desenvolvimento regional e a sustentabilidade ambiental; assegurar medidas de prevenção contra danos ambientais; e assegurar a equidade e a justa distribuição de ônus e benefícios pelo uso desses recursos.