Tchau, verão; vem, outono: milhares se reúnem na Barra no último dia da estação

Se um domingo já pede praia, imagina se ele for o último do verão. Enquanto o pôr do sol começava a dar espaço para o outono, a orla da Barra ficou lotada e muita gente aproveitou o calorão de 31ºC para tomar um banho de mar e curtir o resto do final de semana nos bares e restaurantes da região. A verdade é que a estação preferida dos baianos mal foi embora e já deixou saudades.

Janderson dos Santos, 28, trabalha com serviços gerais e aproveitou o mês de março para tirar férias. Morador da Bonocô, ele chegou na praia no início da tarde e contou que pretendia estender o passeio até de noite na Barra. “O verão foi perfeito para mim, curti minhas férias e agora vou voltar para o serviço. Mas final de semana quando eu posso, venho para a praia aqui. Hoje só vou embora às 22h”, contou.

Poucas pessoas utilizavam máscara na Barra nesse domingo

Já a turista Idelma de Carvalho, 55, natural de São Paulo, desembarcou em Salvador com parentes e amigas nesse domingo (20). Com planos de ficarem mais seis dias na capital e ainda visitar Morro de São Paulo, a comerciante disse estar ansiosa para conhecer mais a história da cidade e visitar museus. “Escolhemos Salvador porque é diferente, eu gosto muito de história e as praias também são lindas”, diz. Elas não deixaram o primeiro dia da viagem passar em branco e desfrutaram o último dia do verão visitando o Farol da Barra.

Era por volta de 16h30 quando Dandara Pereira, 23, e Maria Costa, 24, chegaram ao Porto da Barra para se despedir da estação com um mergulho no mar calmo. Mesmo sem utilizar máscaras e com a praia cheia, as amigas disseram ainda não estarem completamente confortáveis com as flexibilizações da pandemia, que também foram marca desse verão. No sábado (19), o governo do estado suspendeu o limite de público para eventos, e a decisão sobre a liberação do uso de máscaras em locais abertos deverá ser tomada no próximo mês.

Banhistas se divertem no Porto da Barra

“Eu acho que ainda não está na hora de flexibilizar tanto, mas a gente acaba indo no fluxo. É difícil ficar em casa quando não tem medidas públicas e um movimento coletivo para ficar em casa, então acabamos indo também”, afirma Maria. Já a advogada Ana Clara Osório, 32, que assistia ao pôr do sol em frente ao Farol da Barra, diz que já se sente segura em diminuir as medidas restritivas no dia a dia. Nesse domingo (20), a Bahia registrou queda no número de casos ativos de covid-19: 1.631 infectados.

“Acho que está no momento de começar a liberar a máscara, já está quase todo mundo vacinado com a segunda e terceira dose da vacina, então vamos liberando e vendo o que acontece” afirma.

Ana e a amiga Vanessa Dias, 33, moram no Itaigara, mas foram até a orla para pedalar. Com o final de tarde, aproveitaram o calor para tomar uma cerveja em frente o ponto turístico depois do exercício.

Longe da areia, em um dos bares na orla, Ítalo Grasso, 30, estava na companhia de três amigos, que aproveitavam a ocasião para colocar o papo em dia e flertar: “O ambiente aqui está muito agradável, muita gente bonita e cerveja gelada. O clima também está muito gostoso”. Na ocasião, a brisa do mar disfarçava a temperatura de mais de 30º.

Apesar do final de semana de calorão, o primeiro trimestre do ano foi mais marcado pelas fortes chuvas. Os fenômenos La Niña, resfriamento das águas do oceano Pacífico, e os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), fluxos de vento no sentido horário, foram os grandes responsáveis pelos temporais que atingiram a capital e o interior, como explica o meteorologista do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), Giuliano Carlos do Nascimento.

“Foi um verão bem atípico de chuvas aqui na capital. Segundo a série histórica, as chuvas ficaram bem acima do previsto. Em março o esperado de chuva era de 156,8 mm, mas a estação de referência de Ondina registrou mais de 200 mm, então ficou acima da média climatológica”, afirma Giuliano.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acumulado de chuvas em Salvador nos últimos 30 dias já chega 320 mm. Para os amantes do calorão, as notícias não são tão boas, porque o outono costuma ser marcado por chuvas e temperaturas mais amenas. “As temperaturas devem cair um pouquinho por conta da quantidade de chuva e nebulosidade. A tendência é que as chuvas também sejam acima da média esperada”, diz.

Aldírio Almeida, meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), explica ainda que normalmente os meses de abril e maio são os mais chuvosos em Salvador. “Enquanto que em grande parte do interior do estado o período de chuvas finda no início do outono, na faixa litorânea é quando as chuvas ficam mais frequentes”.

