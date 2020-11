TCU deve analisar processo de concessão da Fiol na próxima quarta

O Tribunal de Contas da União (TCU) pautou para a próxima quarta-feira a análise do processo de desestatização do trecho I da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), de acordo com informações da Agência Infra. O parecer do TCU é aposntado como a última barreira para a licitação da estrada de ferro entre os municípios baianos de Ilhéus e de Caetité. Durante uma entrevista na última quinta-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, declarou que a Fiol está entre as 40 concessões que o governo federal pretende fazer no próximo ano. Caso o TCU conceda a autorização para o processo de licitação, a expectativa é de que o leilão seja realizado nos primeiros meses de 2021. O processo da Fiol está sendo analisado pelo TCU desde o mês de novembro de 2019.