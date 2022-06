Teaser revela visual de Jenna Ortega como Wandinha Addams

Depois de muito suspense, a Netflix revelou o visual de Jenna Ortega (Pânico, Você) como Wandinha Addams em Wednesday, série dirigida por Tim Burton sobre a filha mais querida (e psicótica) da Família Addams.

Veja abaixo:

Trazendo Jenna Ortega como Wandinha, a série ainda vai contar com Catherine Zeta-Jones como Mortícia e Luís Guzman como Gomez Addams, enquanto o elenco coadjuvante inclui nomes como Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Percy Hynes White (The Gifted). A série é produzida por Tim Burton.

A série vai acompanhar a caçula da família Addams (que se chama Wednesday em inglês) pela primeira vez como uma jovem adulta.

Jenna Ortega vai reviver personagem icônica de Christina Ricci (divulgação)

Na trama, ela é uma estudante universitária na Nevermore Academy, onde terá alguns desafios pela frente: dominar suas habilidades psíquicas emergentes, rustrar uma monstruosa onda de assassinatos que aterroriza a cidade local e resolver um mistério sobrenatural que envolveu seus pais 25 anos atrás - tudo enquanto navega em seus novos e complicados relacionamentos, sem perder suas adoráveis características mórbidas.