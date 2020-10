Teatro baiano escolhe os melhores do ano

Já escrevemos e lemos muitas vezes que este foi um ano de reinvenções. Mas quem ia imaginar que a maior premiação do teatro baiano aconteceria no formato de um programa de televisão? Pois é. Realizado anualmente com uma dose de pompa no Teatro Castro Alves e muito aguardado pela classe teatral, o Prêmio Braskem de Teatro chega à 27ª edição neste domingo (18), às 20h, com transmissão ao vivo dos estúdios da TVE, na Federação.

A ideia, explica o diretor artístico Gil Vicente Tavares, se consolidou à medida que a pandemia se agravou e os espetáculos com plateia ficaram na quarentena. A produção resolveu fazer a cerimônia, sem plateia e dentro dos protocolos, no Teatro do Irdeb, na sede da TVE. “Já que a gente vai estar na TV, por que não assumir logo e fazer um programa de televisão?” questionou-se Gil, que pela primeira vez dirige um programa televisivo.

Com o tema A História do Teatro em Tempos de Exceção e a Relação com o Tempo Atual, a cerimônia terá apresentação dos atores Marcelo Prado e Denise Correia e vai fazer uma reflexão sobre o impacto destes tempos difíceis para o próprio teatro. "Não podíamos fugir, afinal estamos sem trabalho e a Lei Aldir Blanc, que não vai atender todo mundo, está muito atrasada”, critica Gil, referindo-se à lei que destina recursos emergenciais para a cultura.



Mas o espetáculo será esperançoso. “A pandemia trouxe uma desesperança por não saber o que vai acontecer. Mas queremos mostrar que ao longo da história da humanidade, o teatro já sofreu outros impactos por pandemias, guerras e questões religiosas e políticas. Chegou até a ser proibido, mas ressurgiu melhor e mais incrível. É o que vamos mostrar", resume Gil. O roteiro vai intercalar pequenas performances dos apresentadores com imagens de arquivo, depoimentos e claro, a premiação. E ainda homenagear Anselmo Serrat, Inaldo Santos, George Vassilatos, Fernando Neves e Chica Xavier, nome importantes para as artes cênicas, que morreram este ano.

Os indicados também terão protagonismo na cerimônia, afinal ser um dos destaques da cena teatral já é um lugar de prestígio. Por meio de depoimentos, eles vão demonstrar a representatividade dessa indicação para as carreiras deles. Em 2019, a comissão julgadora avaliou 58 peças teatrais baianas profissionais e inéditas, que estiveram em cartaz em Salvador entre 4 de abril e 23 de dezembro, escolhendo os concorrentes para as categorias de Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Texto, Direção, Ator, Atriz, Revelação e categoria Especial. Confira os indicados.



Sarauzinho da Calú concorre a Melhor Espetáculo Infantil (Foto: Divulgação)

Espetáculo Adulto

• Holocausto Brasileiro

• Última Chamada

• Pele Negra, Máscaras Brancas

• Sonho de uma Noite de Verão na Bahia

• Vermelho Melodrama



Espetáculo Infantojuvenil

• Sarauzinho da Calú

• O Jabuti e a Sabedoria do Mundo

• Tati Búfala

• Eu vou te dar alegria



Texto

• Gildon Oliveira e Jorge Alencar, por Vermelho Melodrama

• Aldri Anunciação, por Embarque Imediato

• Diego Araújo, por Holocausto Brasileiro

• Gildon Oliveira, por Das Coisa Dessa Vida

• Luis Antônio Sena Júnior, por Última Chamada

Direção

• Onisajé (Fernanda Júlia), por Pele Negra, Máscaras Brancas

• Thiago Romero, por Última Chamada

• Jorge Alencar, por Vermelho Melodrama

• João Miguel, por Das Coisa Dessa Vida

• Diego Araújo, por Holocausto Brasileiro



Ator

• Ricardo Fagundes, por Das Coisa Dessa Vida

• Eduardo Gomes, por Vermelho Melodrama

• Jarbas Oliver, por Sonho De Uma Noite De Verão Na Bahia

• Israel Barreto, por O avô e o Rio / Revolução

• Everton Machado, por Balada De Um Palhaço



Atriz

• Márcia Lima, por Holocausto Brasileiro

• Edvana Carvalho, por Aos 50 Quem Me Aguenta?

• Ana Mametto, por Sonho De Uma Noite De Verão Na Bahia

• Véu Pessoa, por Vermelho Melodrama

• Fernanda Beltrão, por Dois Pesos, Duas Medidas



Revelação

• Elisleide Bonfim, pela atuação em Holocausto Brasileiro

• Caio Rodrigo, pelo texto de As Cidades

• Matheuzza, pela atuação em Pele Negra, Máscaras Brancas

• Rodrigo Lélis, pela atuação em Osso

• Cristina Leifer, pelo texto de Ensaios Sobre O Fim



Categoria Especial

• Aianne Bilitário e Marcos Lobo, pela cenografia de Escorpião

• Luis Santana, pelo figurino e adereços de Vermelho Melodrama

• Yacoce Simões, pela direção musical de Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia

• Euro Pires, pelo figurino de Aos 50 Quem Me Aguenta?

• Erick Saboya, pela cenografia de As Cidades