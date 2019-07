Teatro-filme Escorpião terá temporada na Sala do Coro do TCA

A Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA) receberá a nova temporada do teatro-filme Escorpião. O espetáculo ficará em cartaz entre sexta-feira (26) e 18 de agosto, com apresentações de quinta-feira a domingo, às 20h. O projeto é baseado no texto do autor paulista Felipe Greco e assinado pela trupe da ATeliê voadOR.

A trama traz como personagens centrais Boris (Duda Woyda) e Edu (Gleison Richelle), sujeitos que estabelecem entre si um jogo de ocultação e revelação do desejo, envolvendo tensões. O primeiro é um ex-presidiário que mantém relações sexuais com mulheres, homens e travestis por algum retorno financeiro. Envolvido em um crime, se aproxima de Edu. Um suspense, a peça aborda temas como fetichismo, homofobia, masculinidade precária e machismo tóxico.

"Após a peça, através de um QR Code, o público tem acesso a outros elementos da história não revelados no teatro, ou seja, quando o espetáculo encerra no teatro, continua fora, na tela do celular. Os personagens acompanham o espectador em forma de pixels”, antecipa o diretor, Marcus Lobo.

O espetáculo tem a parceria do ATeliê com o Coletivo SALVA!, de audiovisual, e o COATO Coletivo, responsável pela preparação corporal dos atores. Enquanto atores do primeiro estão em cena, os outros dois grupos apresentam seus trabalhos através de telas projetáveis.

"Para esse trabalho fazemos da encenação uma grande tela de Touch Screens, em que o público assistirá o suspense que envolve Boris, Vera e Edu”, revela Lobo.

Serviço:

O quê: Escorpião – espetáculo de teatro-filme;

Quando: 26 de julho a 18 de agosto - de quinta a domingo, às 20h;

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves;

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – ingressos antecipados no site www.ingressosrapido.com.br;