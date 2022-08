Teatro Gregório de Mattos apresenta exposição com paisagens urbanas de Salvador

Uma costura poética inusitada é conferida à capital baiana na exposição Salvador na Linha, da fotógrafa baiana Marisa Vianna, que será aberta nesta sexta-feira (19), às 18h, na Galeria da Cidade, no Teatro Gregório de Mattos. O acervo é composto por 27 imagens em técnica mista, onde a arte milenar do bordado é aplicada à fotografia impressa em tecido. Em cartaz até o dia 4 de novembro, a exposição tem entrada gratuita e é uma realização da Fundação Gregório de Mattos (FGM), com produção da Multi Planejamento Cultural e apoio da Objetiva.

As obras bordadas são um convite à contemplação. As fotografias escolhidas fazem parte do acervo de Marisa Vianna, que é autora de registros memoráveis de Salvador e acumula quatro décadas de experiência em documentar a paisagem cultural baiana. Das 27 imagens da mostra, algumas partem de fotos icônicas da sua carreira, outras são inéditas e todas têm em comum o registro de paisagens urbanas alinhavadas com novos contornos e recriadas através de fios de luz e cor. A expografia assinada pelo artista visual Luis Parras ressalta a delicadeza dos fios que tecem a obra da fotógrafa.

A atitude do visitante em Salvador na Linha é definitiva para construir a experiência proposta pela exposição. “Não basta olhar, é preciso parar e se conectar à obra para conseguir ver. O visitante é convidado a se dar esse tempo”, comenta a autora. Ela conta que a iniciativa de unir o bordado à fotografia surgiu na pandemia, quando a saudade a levou a se debruçar sobre a cidade a partir das suas fotografias e a realçar os seus detalhes por meio do bordado. “Uma dor chamada saudade tomou conta de mim, saudade do ver, do tocar, do sentir, e então precisávamos juntas encontrar um caminho”.

Como se o bordado fosse uma lupa, o efeito da técnica desenvolvida por Marisa é o de ressaltar elementos presentes nas fotografias e fazer as pessoas verem o que possivelmente não veriam no dia a dia ou não enxergariam ao apreciar um registro fotográfico tradicional. “O meu foco é destacar um e outro aspecto, como uma ladeira iluminada, as cordas dos saveiros, os matizes dos telhados, as sinuosidades dos becos e ruelas, a infinidade de flores e cores, e assim fazer com que cada pessoa possa se conectar apenas com a imagem e seguir na sua viagem afetiva”, comenta.

SERVIÇO

Salvador na Linha

Local: Galeria da Cidade - Teatro Gregório de Mattos

Abertura: 19 de agosto (sexta), 18h.

Visitação: 20 de agosto a 04 de novembro de 2022

Horário de funcionamento:

Quarta a sábado, das 13h às 18h

Domingos, das 13h às 18h

Entrada gratuita

