Teatro Vila Velha celebra 57 anos com programação online

O Vila Velha completa 57 anos neste sábado (31) e para celebrar a data, vai lançar uma programação especial, que segue até 10 de setembro, com a exibição online de espetáculos dos diferentes grupos residentes que passaram pelo teatro. Todas as exibições são gratuitas, às 19h, no Youtube do Vila (youtube.com.br/teatrovilavelha), e após cada sessão, acontecem bate-papos online com convidados que fizeram parte da equipe dos espetáculos. Além dos registros, acontece também o Viladança Convida, série de bate-papos mediados por Cristina Castro, coreógrafa e criadora do Núcleo Viladança. Os encontros acontecem nos dias 05 e 25/08, às 17h, também no YouTube.

O espetáculo “As canções que Jarbas fez para nossos espetáculos” abre a programação neste sábado. Celebrando as canções de várias peças exibidas no Vila, a obra foi montada e apresentada para comemorar o aniversário do teatro em 2012. O registro conta com trechos dos espetáculos que ganharam as canções do músico Jarbas Bittencourt, entre eles: Cabaré da Raça, Erê, Ó pai ó, Fausto, A Mãe e Dom Quixote.

Bando de Teatro Olodum

O Bando de Teatro Olodum também é presença confirmada no aniversário do Vila. O espetáculo “Já fui!” será exibido pela primeira vez ao público geral dia 6 de agosto, às 19h. O espetáculo, criado para um projeto interno do DETRAN em 1999, tem uma peculiaridade: tem caráter educativo e trata da educação no trânsito de forma lúdica, divertida e com jeito bem baiano. A obra tem encenação de Marcio Meirelles. Nomes como Lázaro Ramos e Valdinéia Soriano fazem parte do elenco.

Espetáculo Erê (Foto: Acervo Vila Velha)

Além de “As canções que Jarbas fez para nossos espetáculos” e “Já fui”, a programação também conta com os espetáculos “Paparutas”, da Companhia Novos Novos, dia 13/08, A Sacanagem da Outra, da A Outra Companhia de Teatro, dia 20/08, “Primeiro de Abril”, do Vilavox, dia 27/08, “Muvuca”, do Núcleo Viladança, dia 03/09 e, finalizando a programação, “Do outro lado do Mar”, da Companhia Teatro dos Novos, dia 10/09.

Viladança

Com o tema “Criação e gestão na cultura", a série de bate-papos “Viladança Convida” complementa a programação com a participação de artistas de diversas partes do Brasil e do mundo, que participaram de projetos do Núcleo Viladança e hoje desenvolvem ações e ocupam cargos na área da gestão cultural, no setor público e privado.

Na série, os convidados falarão sobre seus projetos, pesquisa artística, cargos e funções. No dia 05 de agosto, o bate-papo tem a participação de Danilo Bracchi, artista-pesquisador, coordenador das artes cênicas na Fundação Cultural do Estado do Pará e de Janahina Cavalcante, bailarina, mestra em dança, e membro da comissão gerenciadora do Fazcultura (Bahia). Já no dia 25 de agosto, Cristina Castro conversa com Maciej Rożalski, antropólogo e artista na área das artes cênicas, doutor em Antropologia e Teoria de Arte pelo Instituto de Arte, Academia das Ciências da Polônia (2010), tendo experiências na área de estudos performáticos, antropologia moderna, filosofia, teatro, dança e antropologia de teatro.

Confira a programação:



DIA 31/07

EXIBIÇÃO

AS CANÇÕES QUE JARBAS FEZ PARA NOSSOS ESPETÁCULOS

YOUTUBE DO VILA

19H

GRATUITO

DIA 05/08

VILADANÇA CONVIDA

BATE-PAPO COM Danilo Bracchi (PARÁ) E Janahina Cavalcante (CEARÁ)

mediação: Cristina Castro

17H

YOUTUBE DO VILA

GRATUITO

Veja programação completa no site do Teatro Vila Velha