Técnica de enfermagem é a segunda morte por covid-19 entre funcionários da Osid

Rosana trabalhava no Hospital Santo Antônio desde 2002 (Reprodução)

A técnica de enfermagem do Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Rosana dos Santos Cerqueira, 44 anos, faleceu na manhã desta terça-feira (28), no Hospital Couto Maia, vítima do novo coronavírus (Covid-19). Ela atuava na Enfermaria Nossa Senhora de Fátima e trabalhava na instituição desde 2002.

De acordo com a Osid, a técnica estava afastada de suas atividades no hospital desde o dia 13 de abril. Ela estava isolada em casa, mas teve um agravamento no quadro e foi internada no Hospital Couto Maia. Segundo uma funcionária da enfermaria e amiga da vítima, a internação ocorreu há pouco mais de uma semana, em 20 de abril.

Segundo a amiga, Rosana era hipertensa e sofreu uma parada cardíaca no hospital. Ela iria completar 45 anos em 7 de maio.

Em nota de pesar, a Osid afirmou que Rosana fez o teste para o coronavírus após passar por atendimento no ambulatório montado nas Obras Sociais para acolher os colaboradores com sintomas gripais. De acordo com a amiga da vítima, Rosana chegou a desmaiar no hospital no dia que foi atendida no ambulatório.

A responsável técnica da enfermagem da Osid, Luísa Oliveira, afirmou que Rosana era um profissional responsável e carinhosa com os pacientes. “Com os colegas, ela sempre procurava colaborar nas atividades do dia-a-dia. Deixará saudades”, completou a responsável técnica em nota enviada pela instituição.

Rosana é a segunda funcionária da Osid a morrer em decorrência do coronavírus. Na última quarta (22), o técnico de enfermagem Antônio César Ferreira Pitta de Jesus, 48 anos, também faleceu no Couto Maia.