Técnico em enfermagem é condenado a 17 anos por passar mão em colegas que dormiam

Um técnico de enfermagem foi condenado a 17 anos de prisão por importunação sexual e estupro de vulnerável em Peruíbe (SP). O homem, que tem 46 anos, mas não teve nome divulgado, foi denunciado por oito colegas de trabalho e uma adolescente.

O relato das vítimas é de que o técnico passava a mão nas partes íntimas delas enquanto elas dormiam na sala de descanso do Hospital de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Ele está preso desde 2021. Ainda cabe recurso.

Uma das vítimas disse ao G1 estar aliviada com a decisão, mas afirmou que ainda há mais vítimas do técnico, pois nem todas denunciaram. "Tivemos justiça. As pessoas, principalmente as mulheres, têm que entender que não adianta ver situações e se calarem. Têm que abrir a boca mesmo e tentar fazer justiça", avaliou.

Um vídeo divulgado pelo site mostra o técnico tentando acariciar uma colega de trabalho que dormia na sala de descanso da unidade de saúde. Ele estava em um colchão e a colega na cama ao lado. Ele coloca a mão por debaixo do cobertor que a colega usa.

A polícia apontou na investigação que ele costumava se aproveitar do momento que as mulheres dormiam para passar as mãos nos seios, nádegas e genitais delas. O caso começou a ser apurado depois que um colega de trabalho denunciou o técnico, em 2018. Na sequência, duas colegas procuraram a polícia.

Os casos teriam começado em 2014.