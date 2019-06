Tecon recebe prêmio inédito da OEA por economia de água

Porto sustentável

O Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador), operado pelo Grupo Wilson Sons, é a primeira empresa brasileira reconhecida com o Prêmio Marítimo das Américas, na categoria Operações Verdes. A premiação, realizada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), através da Comissão Interamericana dos Portos, será entregue no mês de julho, em Honduras. Além do reconhecimento inédito no Brasil, o Programa de Conservação e Reuso de Água (PCRA) permitiu o tratamento de 3,5 mil metros cúbicos de água desde 2016. Na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) Oleosos, foram extraídos 7,7 mil litros de óleo, posteriormente encaminhados para o rerrefino.

Água da chuva

Além disso tudo, o aproveitamento da água das chuvas chega a suprir 32% da água potável no Tecon em meses com maior índice pluviométrico. "É um reconhecimento ao impacto positivo que as ações que realizamos traz para o meio ambiente e, consequentemente, para a sociedade. Estamos honrados e motivados a continuar traçando o caminho de uma gestão ecologicamente responsável”, comemora Patrícia Iglesias, diretora comercial do Tecon Salvador e Wilson Sons Logística.

Mais potência

A EDF Renováveis ​​no Brasil fez uma encomenda de equipamentos para produzir 147 megawatts (MW) no parque eólico Folha Larga, em Campo Formoso. O contrato contempla o fornecimento e instalação de 35 turbinas eólicas V150-4.2 MW com 105m de altura de cubo. As naceles serão fabricadas na fábrica da Vestas no Ceará. A Vestas recebeu mais de 950 MW em pedidos para a turbina V150-4.2 MW no Brasil desde outubro de 2018, quando a empresa anunciou planos para produzir a variante de turbina no Ceará.

Reflexo da Previdência

Os debates mais intensos sobre a reforma da previdência estão movimentando o mercado segurador. De acordo com um levantamento da Mongeral Aegon, a procura por planos privados de previdência complementar aqui na Bahia aumentou 7% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2018. “Este aumento de demanda mostra um claro movimento da sociedade em buscar alternativas para garantir a renda na hora da aposentadoria, mesmo sem a conclusão dos debates em torno da previdência pública”, explica o superintendente da Mongeral Aegon em Salvador, Rafael Rocha.

Consignado

No primeiro trimestre de 2019, o Itaú Unibanco registrou crescimento de 17% na concessão do consignado na Bahia, em comparação com o mesmo período do ano passado. Um dos líderes do mercado, o banco possui uma carteira total no país de mais de R$ 48 bilhões.