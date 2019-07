Tecon Salvador conquista premiação internacional

Práticas sustentáveis como a reutilização dos efluentes oleosos, o tratamento da água proveniente dos vestiários e a captação e utilização da água da chuva fizeram com que o Terminal de Contêineres de Salvador, administrado pelo Grupo Wilson Sons, ganhasse o reconhecimento internacional ao vencer o Prêmio Marítimo das Américas 2018, na categoria Operações Verdes em Portos e Terminais, que valoriza as operações portuárias ambientalmente sustentáveis.

O Tecon Salvador é a primeira empresa brasileira a ganhar o prêmio, que é promovido pela Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio da Comissão Interamericana dos Portos. A premiação é aberta à participação de instituições e empresas do segmento portuário dos estados membros da OEA, incluindo o Brasil. A cerimônia ocorreu em Roatán, Honduras, nos dias 18 e 19 de julho durante o “III Seminário Hemisférico sobre Legislação Portuária: Legislação eficiente como fundamento para a competitividade”. Em edições anteriores, foram premiadas organizações de países como Canadá, Chile, Panamá e Jamaica.

“O prêmio é um reconhecimento do nosso compromisso e dos benefícios que as ações que realizamos traz para o meio ambiente e, consequentemente, para a sociedade. Estamos honrados e motivados a continuar traçando o caminho de uma gestão ecologicamente responsável, que valoriza as riquezas naturais, propondo soluções valiosas diante da escassez de alguns recursos de grande importância para a sociedade”, comemora Patrícia Iglesias, diretora comercial do Tecon Salvador e da Wilson Sons Logística.

CONSERVAÇÃO E REUSO

Segundo a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. Um bilhão e 200 milhões de pessoas (35% da população mundial) não têm acesso a água tratada. Um bilhão e 800 milhões de pessoas (43% da população mundial) não contam com serviços adequados de saneamento básico.

Neste cenário, a economia e o uso consciente da água têm se tornado grandes desafios para todo o mundo. O Tecon Salvador promove e apoia uma série de ações internas e externas voltadas à sustentabilidade do uso da água, seja por meio do Programa de Conservação e Reuso de Água (PCRA) que atua com água potável, seja através do Projeto Praia Limpa, voltado para o ecossistema marinho.

Implantado em janeiro de 2016 o PCRA criou uma fonte alternativa de água para uso do terminal e dos seus funcionários. A implantação da iniciativa demandou estudos, treinamentos e sensibilização de todos os envolvidos para o alcance dos resultados.

“Além da melhoria da sustentabilidade ambiental e econômica do terminal, há grande ganho social com a disseminação da cultura apreendida por todos nós, de evitar o desperdício e fazer uso mais racional da água, que tem demandado da sociedade mais atenção, cuidado e atitudes positivas” Patrícia Iglesias, diretora comercial do Tecon Salvador e da Wilson Sons Logística.

RESULTADOS

As ações praticadas têm obtido resultados significativos. É o caso da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) Oleosos, onde a água contaminada é coletada durante a lavagem de equipamentos e recebe tratamento para que seja reutilizada para o mesmo fim. Desde a sua implantação, já foram tratados 3.580 m³ de água. Do mesmo mecanismo da ETE, foram extraídos 7.700 litros de óleo, que foram encaminhados para refino.

Outra iniciativa que mostra a eficácia das ações é o sistema que capta a água proveniente dos vestiários, conhecida como água cinza, e faz o seu tratamento para reuso nos vasos sanitários. Com isso, o consumo de água potável da rede pública é reduzido, assim como o volume deste efluente lançado na rede de esgoto. A empresa também mantém o sistema de captação e tratamento de águas pluviais, que tem capacidade para armazenar 25.000 litros. A meta é suprir 10% do consumo médio de água pelo terminal. A economia de água equivale a 182m³/mês. Atualmente, durante os meses com maior índice pluviométrico, cerca de 32% da água potável consumida no terminal é proveniente deste sistema.

TECON SALVADOR

O Terminal de Contêineres de Salvador é um dos principais operadores logísticos que viabiliza investimentos para o estado da Bahia. Com uma área de 118mil m² e capacidade para movimentar 435 mil TEU(sigla para Twenty-foot Equivalent Unit - unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) por ano, já investiu mais R$ 300 milhões desde sua inauguração, em 2000 e está expandindo sua estrutura para ampliar consideravelmente a capacidade de atendimento do Porto de Salvador, cujos investimentos totais giram em torno de R$ 715 milhões.





Projeto Praia Limpa remove 700 kg de resíduos

O Tecon Salvador é também, ao lado da Wilson Sons Rebocadores, idealizador do Projeto Praia Limpa é nossa onda. Desde a sua criação, em novembro de 2018, o projeto já retirou da areia e do mar da praia entre o Porto e o Farol da Barra, e também da Praia de Santana no Rio Vermelho, aproximadamente 700 kg de resíduos, tendo entre os tipos mais frequentes, bitucas de cigarro e itens plásticos, materiais que levam entre 200 a 450 anos para se decompor, além de latinhas de cerveja, garrafas de vidro e até fragmentos de tecido. O projeto está em sua 5ª edição e conta com a adesão de instituições de ensino superior, comunidade, instituições públicas, organizações não governamentais, além de colaboradores do Tecon Salvador.

IV Edição do Projeto Praia Limpa

Participantes da IV Edição Projeto Praia Limpa

