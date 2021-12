TEDxRioVermelho 2021 acontece neste sábado (4); saiba como prestigiar

Acontece no próximo sábado (4) a 5ª edição do TEDxRioVermelho, a conferência TEDx da capital baiana. A proposta é apresentar histórias e ideias de personalidades baianas e não baianas que atuam nas mais variadas áreas do conhecimento. O tema escolhido para este ano foi ‘Digitais’ e, devido à pandemia, o evento acontece em formato 100% online e gratuito, a partir das 14h.

A programação deste ano conta com a participação de 10 Speakers que trazem, entre os assuntos, diversidade, inclusão e democracia.

Veja lista:

Mila D' Oliveira, mulher com deficiência e advogada, dona da página @boramesmo, com a Talk ‘Nossa cidade é a nossa casa;

Plínio Moura, arquiteto e Urbanista, falando sobre ‘Criança interior: resgate e recompensa’;

Maria Joana Passos, presidente da ONG Abrace a Microcefalia, com o tema ‘Transformação através do abraço”;

André Teixeira, professor, escritor e historiador, com a Talk ‘Por uma democracia ampliada’;

Ana Antar, atriz e gamer, falando sobre o ‘Primeiro live game do mundo’;

Aline Santana, analista de sistemas e criadora da página @mundodaadocao, com o tema ‘Você também pode ter sido adotado’;

Luiz França, humanizador de organizações e inspirador de pessoas, com o tema “Ao encontro com o trabalho dos sonhos”;

Carolina Leal, palestrante e especialista em diversidade e inclusão, com a Talk “Diversidade nas Organizações”;

Caio Jahara, sócio fundador da R2U, falando sobre “O poder da realidade aumentada”;

Suzie Clavery, gerente sênior de Employer Branding e People Experience no UnitedHealth Group, com a Talk “O impacto das experiências nas pessoas”.

Serviço:

TEDXRio Vermelho – Digitais

Data: 04 de dezembro de 2021

Horário: das 14h às 18h

Formato: 100% online e gratuito

Inscrições aqui.