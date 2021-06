TEDxRioVermelho abre inscrições para palestrantes; saiba como participar

Se você tem uma ideia única e original que merece ser compartilhada com o mundo, que tal participar da 5ª edição do TEDxRio Vermelho? Após dois anos, o evento, que traz o tema “Digitais”, está de volta à Salvador e com as inscrições abertas para palestrantes até o dia 30 de junho.

Cultura, tendência, identidade e inovação são alguns dos assuntos que poderão ser escolhidos pelos participantes para mostrar, como bons baianos, suas “ideias com dendê”.

“Nossas digitais marcam uma identidade que é só nossa, o que nos constitui de único, irreplicável. Ela diz também de um formato de conexões com o mundo, com as coisas, com as pessoas. Assim, inclui o potencial que um toque tem na vida, nas relações, na sociedade, na economia, nas transformações que o mundo passa, inclusive na dificuldade de transpor certos limites e fronteiras”, explica Paulo Mateus, licenciado e coordenador geral do TEDxRioVermelho. “Nessa edição do evento, que é da Bahia, queremos histórias especiais que toquem cada pessoa que vai assistir de um jeito único”, pontua Matheus Caldas, licenciado e coordenador geral do TEDxRioVermelho.

Para participar, as pessoas interessadas precisam preencher um formulário e gravar um vídeo disponível através do link http://www.tedxriovermelho.com/ideias2021, que serão avaliados pelo júri técnico.

Sobre o TEDx Rio Vermelho

O TEDxRioVermelho apresentou sua primeira edição em 2016, com o tema “Conexões”, quando as palestras divulgadas alcançaram mais de 2 milhões de visualizações na página oficial do TEDx Talks no Youtube. No ano seguinte, com o tema “Sentidos”, mais de 90 pessoas participaram do encontro com 7 palestrantes, entre eles a jornalista Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má.

Em 2018, com a temática “Além do que se vê”, o evento foi gratuito pela primeira vez e contou com 9 palestras de alto impacto social e de mudanças reais na forma de pensar. Já na quarta edição, realizada em 2019, “Movimentos” foi o tema escolhido com a proposta de criar um espaço de ação, interação e transformação. O ator e apresentador Érico Brás e a empreendedora Karine Oliveira, CEO da Wakanda Educação Empreendedora, que entrou para a lista da Forbes Under 30, foram alguns dos Talks participantes.