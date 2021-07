Teixeira chama atenção para gols sofridos no fim 'Liga o alerta'

A derrota para o São Paulo, no último sábado (10), por 1x0, no Morumbi, deixou um gosto amargo para o Bahia. O tricolor ia segurando o empate, mas levou o gol aos 46 minutos do segundo e acabou deixando um ponto para trás.

No Campeonato Brasileiro, o Esquadrão já havia passado por situação semelhante. Contra o Palmeiras, o time chegou a estar vencendo no Allianz Parque, mas levou o gol no fim e perdeu por 3x2.

Para o goleiro Matheus Teixeira, a falta de atenção nos minutos finais da partida ligam o sinal de alerta na equipe para o restante da temporada.

Não abala [a confiança], mas liga o sinal de alerta. Quando acontece algum erro, algum detalhe, faz parte. Liga o alerta para a gente corrigir nos próximos jogos. Mais detalhes vão surgir, a gente ajusta uns, depois cai em outros, e vai ajustando ao longo do campeonato", analisou o goleiro.

Por falar em sequência da temporada, o goleiro foi questionado sobre as saídas que o elenco do Bahia vem sofrendo e como isso pode prejudicar a equipe nas competições. Para ele, o ideal é que quem entre nas lacunas abertas possa se entrosar o mais rápido possível.

Além de Juninho, que deixou o Bahia e foi vendido para o futebol da Dinamarca, o meia Thaciano tem proposta de um clube da Turquia e pode seguir para o velho continente nos próximos dias.

"É importante estar sempre com o grupo fechado para a sequência da competição. Quando jogadores vão saindo a gente sente um pouco na parte tática por conta do entrosamento. Mas faz parte do jogo, da história do clube a entrada e saída de atletas. Temos que nos adaptar o mais rápido a essa situação. Temos que ter essa adaptação bem rápida porque é o que o jogo pede", continuou.

Concorrência

Nos últimos dias, Matheus Teixeira viu a concorrência pela vaga de titular do gol tricolor aumentar. Enquanto Douglas foi emprestado Juventude, Danilo Fernandes chegou para reforçar o setor. Na análise do jovem goleiro, Fernandes vai agregar em experiência ao grupo.

"A gente ouve falar do Danilo Fernandes quando ele estava no Inter e no Sport. É um goleiro muito experiente, que se pode tirar inspiração de boas partidas, bom relacionamento com o grupo. Ele vem para agregar dentro e fora de campo. A gente vai tentando tirar uma casquinha do que o nosso companheiro tem para dar", finalizou.