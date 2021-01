Tela Quente: 'Dupla Explosiva' será o filme exibido hoje pela Globo

A noite desta segunda-feira (11) será embalada pelo filme "Dupla Explosiva", escolha da Globo para a Tela Quente. O longa com os atores Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson vai ao ar às 23h25 (de Brasília) na emissora.

O enredo do filme trata sobre o novo cliente do maior guarda-costas do mundo: um assassino de aluguel que precisa testemunhar na Corte Internacional de Justiça

Após anos em lados opostos, os dois estão presos juntos. O desafio é ambos deixarem as diferenças de lado e darem um jeito de chegar ao julgamento.

'Dupla Explosiva'