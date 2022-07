Telão cai durante inauguração em escola e atinge prefeito de Mata de São João

Um telão de LED desabou na manhã desta quarta-feira (6) atingindo o prefeito de Mata de São João, João Gualberto (PSDB), e mais quatro pessoas. O acidente aconteceu durante a inauguração de uma quadra poliesportiva na cidade.

O grupo estava na Escola Municipal Padre José Astrogildo Moreira para a inauguração. Além do prefeito, também foi atingido o presidente da Câmara Municipal, Neném de Dadinho (União Brasil), a secretária de Administração, Samela Tamene, a secretária de Agricultura, Adriana Nunes, e um amigo do prefeito.

Segundo a prefeitura, a queda aconteceu por conta do forte vento no momento do incidente. Todos os cinco feridos só tiveram escoriações leves. Elas foram levadas ao Hospital Municipal Eurico Goulart de Freitas, de onde foram liberadas após exames.

A prefeitura diz que ainda está apurando mais detalhes sobre o caso para avaliar as medidas cabíveis em relação à empresa responsável pela montagem da estrutura.