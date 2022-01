Telefunksoul lança disco para celebrar seus 30 anos de carreira como DJ nesta sexta-feira (28)

Produtor musical respeitado na cena brasileira, Telefunksoul está completando 30 anos como DJ. Para celebrar o momento, lança, nesta sexta-feira (28), a “Mixtape Bahia Bass 2”, que chega a todas as plataformas pelo selo independente Braza Music, de São Paulo, e traz releituras do DJ, remixadas por amigos, além de inéditas. "Todas têm a pegada das minhas influências", adianta. A capa leva a assinatura de Zarolho. “A arte é meio que uma continuação do Afroxe’bass, tem a mesma simbologia”, explica.



Telefunksoul revela que, durante a pandemia, revisitou alguns estilos que já tinha deixado um pouco de lado de tocar, mas que sempre estão em suas principais referências. "Miami bass, Drumnbass, Breakbeat, somado à baianidade de sempre e aos novos estilos, como Trap, Brega funk e Bahia Bass", lista.



O disco tem 13 faixas e muitos convidados, como MC Ras Maikoll e DJ Incidental, ambos de Recife. De Salvador tem RDD, do Attooxxa, Salamanka e DJ ZEBB, Buarky e Jaca Beats, de São Paulo; Futurist, do Rio de Janeiro, entre outros "As tracks se dividem durante o disco em remixes, edits, bootlegs e inéditas, meio que um resgate às minhas influências", diz Telefunksoul.



O lançamento também traz homenagens: "Mestre Bira Reis, Moa do Katendê e sempre aos blocos Afro, principal energia que me move", revela. Por reverenciar a fita onde eram gravadas as mix e os sets dos DJs para divulgação – vide GEt Down, da Netflix – uma edição limitada em k7 do disco será produzida. Às 13h desta sexta, Telefunksoul vai publicar em seu perfil no Youtube um set discotecando a mixtape. “Quis mostrar como se gravava uma mixtape antigamente na fita k7”, explica.