'Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa', diz Bolsonaro sobre isolamento

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou de "idiotas" as pessoas que ainda estão em casa para manter o distanciamento social e evitar a disseminação da covid-19. A fala aconteceu em conversa com apoiadores na manhã desta segunda-feira (17), em Brasília, que foi gravada e divulgada por um canal bolsonarista.

Bolsonaro também elogiou o agronegócio, setor que fez um ato em homenagem ao presidente no final de semana. Ele disse que o homem do campo não suspendeu suas atividades e não parou durante a pandemia, garantindo a alimentação de todos.

"O agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí, o 'fique em casa'. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome, esse idiota tinha morrido de fome. Daí, ficam reclamando de tudo", disse o presidente.

O isolamento é apontado por especialistas como uma das maneiras mais efetivas para conter o avanço do coronavírus. Bolsonaro é crítico dessa e de outras medidas de contenção, como uso de máscaras.

Segundo levantamento divulgado hoje pelo Datafolha, o isolamento atingiu o nível mais baixo no Brasil desde o início das restrições impostas para conter o avanço do coronavírus. Três em cada dez brasileiros adultos (30%) estão totalmente isolados, saindo de casa só quando inevitável. O maior índice foi em abril do ano passado, 72%. Em março desse ano, o número chegou a 49%.