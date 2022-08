Tem dinheiro do PIS/Pasep para sacar? Veja quem pode ganhar o benefício

A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta (25) que há R$ 24,6 bilhões em cotas do PIS/Pasep que podem ser sacadas por 10,6 milhões de pessoas. Os trabalhadores com direito aos valores serão avisados do dinheiro esquecido ao acessar o aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

O acesso aos valores será totalmente online e o dinheiro poderá ser retirado pelo aplicativo FGTS para celular e tablet.

Para quem ainda não fez o saque do abono liberado este ano, referente a 2020, os valores estão disponíveis até 29 de dezembro. Para essas pessoas, o abono do PIS foi creditado em conta corrente ou poupança na Caixa, ou em poupança social digital (Caixa Tem) para os não correntistas do banco.

Já quem deixou de sacar o benefício de anos anteriores, precisará fazer uma requisição formal de reemissão para o saque. O prazo também acaba em 29 de dezembro. Se não sacar, somente poderá novamente no calendário do próximo ano, pedindo a reemissão.

Como pedir a reemissão

O pedido poderá ser feito presencialmente, com um documento com foto em uma das unidades regionais do Ministério do Trabalho, ou pelo e-mail trabalho.uf@economia.gov.br, colocando no lugar de "uf" a sigla do estado, no caso, "ba".

Quem tem direito ao abono 'esquecido'?

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias do ano de referência.

No entanto, é preciso ainda que o trabalhador já estivesse inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos, e com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou eSocial, conforme categoria da empresa.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. O Pasep é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil.

Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao abono salarial por meio do telefone 158, ou do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.