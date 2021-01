Tem dúvidas sobre a vacina? Envie sua pergunta para o CORREIO

Quem pode se vacinar? Como será a vacinação? Quanto tempo para ficar imune? Onde se vacinar? Após a aprovação da #Anvisa do uso emergencial das vacinas de #Oxford e #Coronavac as perguntas são muitas. A previsão é que a vacinação comece até quarta-feira em todo Brasil. Para tirar as dúvidas o programa #SaúdeeBemEstar apresentado nesta terça-feira (19) pelo jornalista @jorgegauthier no Instagram @correio24horas receberá Doiane Lemos (@doianesouza) que é subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (@smssalvador). O programa começa pontualmente às 18h desta terça (19).

