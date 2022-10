'Temos que juntar os cacos', diz Enderson após nova derrota do Bahia fora de casa

A fase que o Bahia vive na reta final da Série B inspira cuidados. Diante da Chapecoense, o Esquadrão saiu na frente, levou a virada por 3x1 e completou o quarto jogo seguido sem vencer. Após a partida, o técnico Enderson Moreira analisou a atuação da equipe. Ele reconheceu que o time se perdeu no segundo tempo, mas afirmou que poderia ter saído de campo com a vitória.

“Acho que o primeiro tempo foi equilibrado, talvez a Chape com mais bolas paradas foi mais perigosa, tem bons cobradores e cabeceadores, mas sem o jogo pender para nenhum dos lados. Acho que a gente aproveitou bem a chance. Começou o segundo tempo e sofremos um gol rápido, mas depois do 1x1 a gente tinha o controle do jogo. Tínhamos a possibilidade de fazer 2x1 no chute de Ricardo Goulart. O jogo estava controlado, quando tivemos o escanteio eles fizeram 2x1, e nós não tivemos forças para reagir, criar situações para empatar. A gente lamenta”, afirmou o treinador.

Com a derrota, o Bahia perdeu a chance de retomar a vice-liderança da Série B e pode ver o 5º colocado reduzir a distância. Atualmente, a diferença é de seis pontos para o Londrina, mas pode ser de cinco caso o Ituano vença o CRB neste sábado (1º). Neste caso, o time do interior paulista ganharia três posições na classificação, indo a 47 pontos e passando o Londrina.

O próximo compromisso do Esquadrão será na terça-feira (4), contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. A equipe baiana ainda não venceu fora de casa no returno da Série B. Foram cinco derrotas e dois empates em sete partidas.

“Temos que juntar os cacos de hoje, preparar para o próximo jogo, terça-feira, contra o Novorizontino. Infelizmente o time não tem tido consistência fora de casa, apesar de hoje eu achar que a gente teve um jogo que, com um pouco mais de atenção e capricho, poderíamos sair com um bom resultado. A gente precisa reencontrar esse caminho fora de casa que não estamos conseguindo”, finalizou o treinador.