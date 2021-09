'Temos que ocupar os espaços', diz Ad Júnior sobre negros da TV

A jornalista Midiã Noelle entrevistou o Head Marketing da Trace Brasil, Ad Júnior, para o programa Conexões Negras, do Jornal Correio. (Clique aqui para assistir)



O comunicador falou sobre os desafios para se posicionar e para alcançar o seu sonho de estar a frente de uma TV que paute questões da cultura afrourbana.



O mineiro contou ainda sobre as estratégias para tornar a sua voz reconhecida no Brasil como uma referência do campo antirracista e como é importante acreditar nos sonhos, estudar, ter humildade e pensar grande.



O momento contou ainda com participação surpresa da jornalista Thaís Bernardes, do @noticia.preta, que falou um pouco sobre como acompanhou a trajetória do pesquisador desde 2018.