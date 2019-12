Temperamento vencedor

Na semana das festas de fim de ano, mais de 24.484 vagas estão abertas para candidatos de todo o Brasil. Na Bahia, as prefeituras do interior ainda oferecem as melhores possibilidades de contratação.



Enquanto as novas oportunidades não chegam, que tal começar organizar seus estudos de acordo com o temperamento, encontrando a melhor forma de unir habilidades e competências para garantir a aprovação?



Para o advogado e fundador do Núcleo de Aprendizado Colaborativo, o professor César Tavolieri, existem quatro temperamentos preponderantes entre os concurseiros: sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico.



“Pessoas quentes são aquelas que, quando contrariadas, precisam falar; falam mesmo antes de pensarem; pessoas quentes organizam a experiência de vida por meio da fala; elas falam para entender”, explica.



Tavolieri salienta que pessoas frias, precisam de silêncio para entenderem o mundo. “Elas só falam depois de o assunto estar bem ruminado; são pessoas sintéticas, só expressam o que já está bem resumido, compactado pelo frio”, diz, ressaltando que, entre os quentes, existem os coléricos ou sanguíneos. Os frios são fleumáticos ou melancólicos.



O professor explica que as pessoas sanguíneas, normalmente, são populares, falantes. “O aluno sanguíneo assiste à aula com entusiasmo; entende tudo, mas tem que anotar para não esquecer amanhã. Como ele tem uma memória desorganizada, precisa trazer tudo anotado, com métodos de estudo bem estabelecidos”, pontua, destacando que os sanguíneos precisam de agenda; precisam de horário de estudos pregado na parede. Os coléricos correm o risco de serem tachados como raivosos. “Os alunos coléricos têm, dentro de si, um vulcão para conter. Eles devem exercitar a humildade de admitir que podem estar errados; têm que ouvir o professor”, diz.



Os melancólicos, por causa do elemento frio, internalizam tudo; eles vivem por dentro. “O aluno melancólico corre o risco de possuir mania de perseguição; eles se ressentem com qualquer palavra mal colocada, com brincadeiras inoportunas”, explica, destacando que esse tipo não suporta o caos e nada que lhes tire a ordem internalizada. O Fleumático é o “gente-boa”. “O aluno fleumático gosta de momentos de solidão, mas, diferentemente do melancólico, não sofre por isso. O problema do aluno fleumático é que ele causa uma boa impressão, não contesta; ele dá a impressão de estar estudando”. Para ele, a identificação do temperamento facilita driblar os sabotadores dos estudos.

