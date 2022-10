Tempestade destrói parte de avião e desespera passageiros

Uma simples viagem de avião virou uma tortura para os passageiros que estava em uma aeronave que foi atingida por uma tempestade. A viagem saiu de Santiago, no Chile, para Assunção, no Paraguai. No entanto, os 48 passageiros viveram um pânico na noite da última quarta-feira (26).

No meio da situação, o comandante do avião teve de fazer uma rota e pousaram em Foz do Iguaçu, no Brasil, após a forte tempestade. A passageira Pabla Thomen, que estava com a filha de dois anos ao seu lado, começou a se despedir da menina.

“Eu já estava me despedindo de minha filha pequenina, estava dizendo que eu a amava, e que sempre estaríamos juntas. Eu a abraçava e cantava a sua canção favorita. Foi bastante duro esse momento, mas graças a Deus, podemos chegar em casa e estar vivas", comentou em conversa ao G1.

A passageira, no momento de desespero, não soube que o bico do avião tinha soltado no meio da viagem e recebeu a informação apenas quando chegou em Assunção. Durante a turbulência, ela chegou a escutar vários barulhos de dentro da aeronave.

"O piloto nos avisou que faríamos um pouso de emergência [...] Eles pediram para colocar a cabeça para frente, só que eu não pude fazer porque tinha minha bebê de dois anos no colo, pedi ajuda a outro passageiro", relatou.

De acordo com a Latam, ninguém se feriu e todos foram atendidos após o pouso no Brasil. A companhia aérea se desculpou pelo ocorrido e reforçou que as más condições meteorológicas ocasionaram o quase acidente.