Tempo de adaptação

A moda baiana, literalmente, parou. Lojas fechadas, pessoas reclusas, vivendo todas juntas esse momento de instabilidades e incertezas por conta da pandemia do Covid 19. O comércio está estagnado. E o prejuízo será grande, principalmente para os pequenos empreendedores. Afinal, não sabemos quando tudo isso irá acabar. Tentando sobreviver a essa forte turbulência, a turma da moda cria estratégias, focando na venda online, seja pelos sites das marcas ou por canais virtuais como Instagram e WhatsApp.

The Finds (foto/divulgação)

The Finds (@thefinds)

A multimarcas baiana The Finds, pilotada pelas sócias Carolina Castro e Lys Imbassahy, já é conhecida da tribo descolada pelo acervo de moda trendy que oferece. Com as três unidades fechadas, aproveita para direcionar seu olhar para a caçula da turma, a loja online( thefinds.com.br), que completou um ano. “A plataforma está sendo abastecida diariamente com novidades da coleção de Inverno e estamos promovendo facilidades para estimular o consumo, como frete grátis, devolução sem custo e atendimento online via chat”, conta Carol. Vale conferir os últimos lançamentos postados diariamente no Instagram da multimarcas.

LR atelier (@lr.atelier)

A marca de acessórios da designer Luana Rodrigues se diferencia pelas peças de impacto, capazes de se destacar em qualquer produção. Brincos, colares, pulseiras e anéis nascem com uma estética sofisticada e, logo, caíram no gosto das mulheres baianas. Com o atelier fechado no Rio Vermelho, a mineira, apaixonada pela Bahia, segue atendendo as clientes por aplicativos como WhatsApp (71 99125-9136) e Instagram. “Estamos fazendo entrega à domicílio gratuita para dentro de Salvador e acima de 400,00 para qualquer lugar do Brasil. Com a mesma emoção e amor de sempre”, conta.

Sombrille (foto/divulgação)

Sonbrille (@sonbrille)

A brand baiana de óculos Sonbrille (sol e grau) tem como conceito a moda democrática e sem gênero. Criada pela CEO e criativa Katiane Pereira, a marca tem o maior lucro proveniente de vendas em lojas colaborativas. Como essas estão fechadas, quem quiser comprar pode optar pelo site (sonbrille.com.br) - apenas para outros estados que as entregas estão sendo postergadas em 15 dias - a partir do dia 15 deste mês. E se você segue as influenciadoras Nininha Problemática (#nininha) e Rafaela Fleur (#rafafleur), no Instagram, ainda ganha um cupom de desconto no valor de 10%.

Garimpex (@sougarimpex)

A loja oferece um acervo de acessórios fruto do garimpo da proprietária, Lorena Lopes, que tem um olhar bem treinado e de muito bom gosto. O nome Garimpex, vem daí, da palavra garimpo. Como o espaço, localizado no Jardim Apipema, está fechado, todo atendimento está sendo feito on-line, utilizando canais de comunicação como WhatsApp (71 9109-1403) e Direct do Instagram. “Pensamos em uma ação para estimular as vendas, oferecendo 10% na nova coleção de Inverno”, conta Lore. A marca ainda oferece frete grátis para Salvador e nas compras acima de R$ 99, além de um desconto especial no frete dos Correios para todo Brasil.

Thereza Priore (@therezapriore)

A marca comandada pela empresária Adriana Régis tem um dna forte maximalista e trabalha muito com estampas na coleção. “Com a loja da Bahia Marina fechada, as estratégias foram reformuladas, e estamos focando nas vendas virtuais, principalmente no Instagram via direct e pelo Whatsapp (71 9913-61974)”, explica Adriana. A entrega será feita por delivery. A coleção já foi lançada pelas redes sociais e tem como o tema o romantismo moderno.

Caffé Canela (@biquiniscaffecanela)

Um conceito diferente que agrada muito á cliente. A marca de moda praia baiana, Caffé Canela, propõe que você monte seu biquíni como quiser. Com a loja do Rio Vermelho fechada, a ideia foi buscar soluções online e experimentar estratégias diversificadas como vendas pelo Instagram, entregas feitas por delivery, sem taxa, para toda Bahia, bazar com descontos promissores que chegam até 70% e até cupons de desconto e vale presente. “A hora é de se resguardar, manter a fé, o foco e se preparar para enfrentar e sair mais forte desta crise”, diz Luciana Garcia, sócia da marca juntamente com Larissa Caffé.

Boah (foto/divulgação)

Boah (boah.com.br)

As quatro lojas físicas da marca garantem 85% do faturamento anual, como estão todas fechadas o foco no momento é a venda on-line (boah.com.br) para minimizar o impacto. Para isso, instagram e facebook são fortes aliados para manter o interesse dos consumidores. “Nosso propósito é inspirar mais leveza no mundo, por isso, estamos criando conteúdos diariamente em nossas redes sociais promovendo o bem-estar, o autoconhecimento e a saúde”, afirma Fernanda Possídio, responsável pelo marketing. Além disso, proporcionam alguns atrativos como frete grátis para todo o Brasil, 15% de desconto com o código da vendedora no site e atendimento através do whatsapp pelo número (71) 99712-7951.

Cantuai (@cantuai_)

Conhecida por sua elegância e minimalismo a brand comandada pela designer Paola Mari desde seu início aposta na sustentabilidade e consumo consciente. “Este momento de pausa significa que muitos reconsiderarão seus valores em torno do consumo e dos gastos, e as empresas, ao meu ver, precisarão explorar novos modelos de negócios reciclados pelo momento de pandemia” explica Paola. Com sua única loja fechada, assim como a fábrica e trabalhando de home office, a designer aposta em estratégias menos agressivas e mais sustentáveis para este cenário de baixa arrecadação, concentrando esforços para reduzir custos, medidas para controlar o caixa, além projetar receitas e despesas dos próximos meses.

Soul Dila (souldila.com.br)

Fundada em 2008 e com sete lojas espalhadas por Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana e Aracaju o jovem empreendimento baiano viu uma redução de 80% de seu faturamento com a pandemia. Para sobreviver a esse momento delicado focam em vendas através do site (souldila.com.br). Os atrativos para os consumidores são: redução de valor para frete grátis, cupons de descontos nos status do Whatsapp dos vendedores para clientes cadastrados e divulgação constante no perfil do instagram. “Acreditamos que a Soul Dila terá sempre algo a dizer. Seja no carnaval, ou em uma pandemia, nossa mensagem será de alegria, positividade e fé” reforça o sócio proprietário Danilo Góis.

Alend (foto/divulgação)

ALEND (@alendoficial)

Estimular um consumo menos acelerado é uma estratégia da ALEND. Criada com a intenção de produzir peças duráveis e sustentáveis, mesmo com a queda de 58% suas vendas, comparadas com o ano anterior, a marca conserva seu conceito de conectar pessoas ao essencial da vida. “É inevitável que na situação que estamos vivendo, as pessoas diminuam o consumo de produtos não vitais”, explica a proprietária Vanessa Kiki. Tendo isso em vista, a ALEND como a maioria dos outros empreendimentos de moda foca na venda através do e-commerce (alend.com.br). Para complementar, possui seleção de peças com descontos no site, reforçou o frete grátis para toda região metropolitana de Salvador, oferece o atendimento do "ALEND EM CASA" através de uma seleção de peças enviadas em uma mala e até uma edição limitada de um álcool em gel para dar de presente aos clientes.

Epoque (@epoquelingerie)

Produção pequena, design autoral, uso de mão de obra local e atendimento exclusivo. Para negócios com essa configuração a ameaça do novo Corana Vírus pode ser desastroso. É o que tem sentido na pele a Bárbara Ferreira, estilista e figurinista, nome por trás da brand especializada em lingerie. Com a diminuição em 70% de suas vendas e fechamento da única loja, aberta em fevereiro desse ano na Pituba, a saída foi oferecer desconto de 15% nas compras pelo site (epoque.com.br), iniciar o serviço de delivery e atendimento pelas redes sociais e Whatsapp (71) 996997465. A boa notícia é que a marca começou a produzir peça GG.

NIX (@nixissi)

Outra marca pequena que se mantém firme enquanto essa a pandemia acontece é a Nix. Voltada para o público masculino, suas camisas e bermudas estampadas, hit no verão, e venda por instagram (@nixissi) deixaram de ser tão consumidas nesse momento. As estratégias dos proprietários Dailene Aleluia e Itamar Oliveira foram: estabelecer delivery para Salvador , frete fixo de R$ 15 para todo Brasil e o preço acessível de R$ 79,9 pelo conjunto.