Tempo de chuva: frente fria continua em Salvador até o fim de semana

A frente fria que está deixando o tempo instável em Salvador deve continuar no fim de semana. De acordo com o aviso meteorológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão para este sábado (20) é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas da cidade.

O tempo nublado também está previsto para permanecer nesta sexta-feira (19). Nas últimas 48 horas, os bairros que registraram maiores acumulados de chuvas foram Ondina (36,2 mm), Pituaçu (29,8 mm), Mirante de Periperi (34,0 mm), Campinas de Pirajá e Vila Picasso (28,0 mm) e Ilha dos Frades (23,4 mm).

Até 11h30 horas desta sexta-feira, foram registradas 15 ocorrências pela Codesal. Entre as solicitações, há quatro ameaças de desabamento, duas ameaças de deslizamento, quatro árvores ameaçando cair, três deslizamentos de terra e duas orientações técnicas. Não há registro de vítimas.

As equipes do órgão ficam de plantão 24 horas por dia. Em casos de ameaças de desabamento de imóveis, alagamentos, deslizamentos de terra e incêndios, a Codesal deve ser imediatamente acionada através do telefone 199 ou presencialmente em sua sede, que fica na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô).

A ligação é gratuita. Após a solicitação, um engenheiro da Codesal vai ao local realizar a vistoria no imóvel e verificar as condições da edificação e do entorno, encaminhado aos órgãos parceiros as providências necessárias.