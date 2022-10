Tempo muda e frente fria chega a Salvador; chuva deve continuar até quarta (26)

Após um final de semana de sol, a frente fria chegou em Salvador nesta segunda-feira (24). O céu amanheceu carregado e foi assim durante todo o dia, com alguns momentos de sol e outros com pancadas de água. A probabilidade de chuva, que estava em 40% hoje, chega em 90% nesta terça (25) e 100% na quarta (26), quando a cidade poderá ter raios e trovões.

Apesar do mau tempo, o Ferry Boat funcionou normalmente. Alguns soteropolitanos também decidiram curtir na praia, mesmo com o tempo nublado. É o caso de Lara Ferreira, de 25 anos, que aproveitou o dia de folga para tomar um banho de mar com mais cinco amigos. "Já estava programando isso há semanas, não ia cancelar por causa de um tempo nublado. Como o tempo em Salvador muda muito rápido, o céu estava carregado, mas choveu bem pouco. E deu para pegar um pouquinho de sol", contou.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), na quinta (27), o deslocamento da frente fria para o Oceano Atlântico reduzirá as chances de chuvas no período da tarde. Porém, devido aos acumulados, ainda há risco para deslizamentos de terra. A Codesal emitiu alerta e pediu cuidado redobrado à população nas próximas horas desta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de perigo potencial para boa parte do território baiano.

Segundo o Inmet, é esperada chuva forte em Barreiras, no oeste do estado, que amanheceu nesta segunda com o céu nublado. No município, não chove há mais de três meses e a seca tem ajudado a aumentar o número de incêndios florestais em toda a região, desde o mês passado. A previsão é de chuva intensa a partir de terça-feira em outras regiões da Bahia atingidas pela seca: norte e sudoeste.

De acordo com o Instituto Climatempo, a previsão é de rajadas de vento de até 60 km/h em Salvador e localidades do sul e do leste baianos, onde os volumes de chuva podem passar de 150 mm, com raios. Em pontos isolados, não está descartada a possibilidade de granizo. As condições climáticas devem ajudar regiões agrícolas do estado com o aumento da umidade do solo. Assim como no Maranhão e no Piauí, algumas localidades da Bahia estão há mais de 150 dias seguidos sem chuva significativa (níveis de 10mm ou mais em um dia). Isso é considerado prejudicial ao cultivo de cacau em certas áreas do estado.

