Tempo pode abrir durante a semana, mas sábado promete chuva em Salvador

As chuvas não devem ficar apenas no mês de novembro em Salvador. Na tarde desta terça (30), o tempo nublado veio acompanhado de uma forte ventania e trovões na capital, que, segundo a Defesa Civil (Codesal), devem dar lugar a dias ensolarados ao longo desta semana. Porém, a tendência é que, a partir de sábado, as águas de dezembro cheguem com tudo novamente.

Quem esteve no Hospital do Subúrbio, em Periperi, nesta tarde, se assustou ao presenciar placas da estrutura do local se soltarem com o vento. Segundo Alice Santana, acompanhante de um atendido no lugar, ninguém se machucou, mas o barulho foi suficiente para gerar uma correria no hospital. A área foi isolada.

"Começou a ventar muito forte e as placas verdes, próximas aos clientes, se soltaram, porém haviam pessoas sentadas nos batentes e nas cadeiras aguardando atendimento. Mas está todo mundo bem, foi só o susto", conta.

De acordo com a assessoria do Hospital, caíram apenas 2 displays de acrílico da barreira de proteção que fica em uma das recepções do Hospital, sem que tenha chegado a ser um risco para os presentes.

No Shopping da Bahia, a quantidade de água afetou o teto do terceiro piso. Em nota, o estabelecimento afirmou que a situação decorreu de um pequeno vazamento, identificado após o início das chuvas. "Uma telha trincada foi a causa do vazamento, que já foi resolvido", diz pronunciamento.

Previsão

Embora o tempo deva melhorar nos próximos dias, para o final de semana, a recomendação do meteorologista Giuliano Carlos Nascimento, da Codesal, é que não se planeje ir à praia.

“Como hoje teve uma trovoada, a previsão é que o sistema comece a enfraquecer, com a abertura de sol, mas algumas chuvas devem ocorrer, ainda, na parte norte da cidade. A tendência é que, a partir de sábado, a chuva retorne”, afirma.

O mau tempo pode ser explicado por um fenômeno meteorológico conhecido por cavado. O cavado é um sistema de baixa pressão que contribui para formação de nuvem e, consequentemente, chuva. Aliado a isso, a temperatura local contribuiu bastante para os acontecimentos, uma vez que altas temperaturas elevam a energia do sistema atmosférico, que auxiliam na formação do sistema de baixa pressão.

“O sistema de baixa pressão contribui para a formação de nuvens e, consequentemente, para as chuvas intensas.”

