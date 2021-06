Tempo vai permanecer instável em Salvador neste domingo (6)

O tempo amanheceu instável em Salvador, neste domingo (6), e a previsão dos meteorologistas é que ele permaneça assim durante todo o dia, por isso, a recomendação para quem precisar sair de casa é levar o guarda-chuva. Em bairros como o Cabula e em regiões do Subúrbio Ferroviário o tempo tem oscilado entre sol e chuva desde o início da manhã.

Segundo a Defesa Civil (Codesal), durante a madrugada as regiões que registraram mais acumulado de chuvas foram Pirajá (18,9 mm), Palestina (11,8 mm), Águas Claras (11,3 mm), Monte Serrat (10,2 mm) e São Cristóvão (9 mm). A temperatura caiu e alternou entre 21ºC e 24ºC durante a madrugada.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o tempo vai permanecer nublado e com possibilidade de chuva. A instabilidade está sendo provocada por uma umidade que vem do oceano, trazida pelos ventos, uma característica comum nessa época do ano. O tempo deve melhorar nos próximos dias. Neste domingo, a temperatura máxima será de 28ºC.