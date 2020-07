Tenente da PM completa cem anos no Dia dos Avós

A Associação dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia - Força Invicta aproveitou a celebração do Dia dos Avós em todo o país neste domingo (26) para homenagear um policial militar da reserva que completa cem anos nesta data.

Carinhosamente chamado de "vô" pelos netos e bisnetos, o tenente Waldemar Albuquerque já tem quatro gerações na família Albuquerque. “Entre nós, ele é o exemplo e orgulho de toda a família”, afirma emocionado um dos familiares.

(Acervo pessoal)

Nascido em 26 de julho de 1920, no então Território do Acre, na cidade de Sena Madureira, Waldemar Pereira de Albuquerque migrou com a família para a Bahia ainda jovem. Com 18 anos, no dia 1º de setembro de 1938, ingressou na centenária Milícia de Bravos (PMBA) na graduação de 3º Sargento pelo quadro de saúde. Ele atingou o ápice da sua carreira militar no dia 25 de maio de 1959, quando foi nomeado para o cargo de Delegado de Polícia do município de Caetité. Nessa época, ele já exercia sua função como 1º Tenente.

(Foto: Acervo Pessoal)

Na reserva remunerada desde 1968, após 38 anos, em 2006, ele pôde viver a emoção de ver seu neto, o atual capitão PM Albuquerque, ingressar na PM-BA. Hoje o neto, aliás, faz parte da Associação dos Oficiais Militares da Bahia. Para o “vovô” Waldemar Albuquerque, ver o seu neto honrar a família na instituição que tanto ama é motivo de muita felicidade.