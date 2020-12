Tenha, apesar de tudo, um Natal super especial: 'Cuidem-se'

Quem dera fosse fácil viver como a opinião alheia acredita ser o ideal. Eu sempre fui impulsivo, imediato, mas jamais certeiro. Ao longo da minha caminhada cometi grandes erros. Peguei estradas confusas. Ralei o meu joelho no chão e não foi tão meigo viver aquilo como a voz da Kell Smith canta.

Perdi muita coisa pelo caminho. Abdiquei de alguns sonhos. Até hoje eu ainda me pergunto se eu tivesse feito diferente, qual diferença faria. Eu tenho alguns medos ridículos, o de barata e de avião são os meus medos quais eu tenho menos vergonha de comentar, imagine os outros.

Não sei ao certo quando estou certo ou errado, mas ainda assim eu vou. Eu sigo. Eu insisto. Eu arrisco. Arrisco tudo, muitas vezes. Jogo tudo para cima se eu estiver de saco cheio. E no outro dia acordo arrependido por não ter tentado.

No dia a dia, sempre me irrito com as pessoas que acham que podem dizer o que devo fazer. Que não levam em conta o que sinto. Que não se interessam pelo que penso. Mas que nunca me ligaram para saber como eu estava nos momentos que mais precisei. E luto internamente todos os dias para tirar essa mágoa do peito.

Eu tenho lutas e batalhas internas que ninguém sabe, ninguém ouve, ninguém vê. Só eu sinto. Só eu sei o que eu passei e o que eu tenho passado para viver do jeito que vivo. Só eu sei. E talvez seja a única certeza que eu levo comigo: Nenhuma tempestade dura para sempre.

Por isso eu digo para você: não liga muito para o que dizem, para o que pensam ou para o que andam opinando sobre a sua vida. Das suas dores, só você sabe.

Que nesse natal, você tenha um ato de fé, de generosidade, de amor, de carinho e de solidariedade com você. Pois quando estamos felizes, bem resolvidos e quando cuidamos do nosso coração, nos tornamos mãos que espalham bom perfume por esse mundo. Cuidem-se. E tenham, apesar de tudo, um natal super especial.