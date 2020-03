Tênis da Puma cria polêmica após ser comparado a Adolf Hitler

Um novo modelo de tênis da Puma causou polêmica no Twitter após ser comparado a Adolf Hitler por usuários da rede social. O burburinho foi criado pois os detalhes pretos do calçado, quando olhados de cima, lembram o penteado e o bigode do líder nazista.

Outro detalhe que aumentou a teoria da suposta inspiração foi o fato de que o criador da Puma era membro do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista.

O modelo da controvérsia é o Storm Adrenaline, lançado na primavera de 2019. Especificamente, os detalhes que chamaram a atenção foram a biqueira e a lingueta na cor preta, em versão que também leva as cores verde, vermelho e rosa em outras partes.

Muitos acharam o design bem parecido com características do ditador alemão, figura central do Holocausto, que matou cerca de 6 milhões de judeus. Há também opções do tênis, com detalhes nos mesmos formatos, nas cores verde-limão, cinza e azul.

Apesar da suposta semelhança com a imagem de Hitler, outras figuras histórias foram comparadas ao produto. Para algumas pessoas, o calçado lembra o escritor e poeta norte-americano Edgar Allan Poe (1809-1849). Houve também quem o comparasse ao inventor austro-húngaro Nikola Tesla (1859-1943), bem como ao escritor Nikolai Gogol (1809-1852), russo de origem ucraniana.

O fundador da marca, Rudolf Dassler, é lembrado por se afiliar ao Partido Nazista em 1933. Durante a Segunda Guerra Mundial, a família de Rudolf Dassler prosperou e chegou a ser a mais rica da cidade de Herzogenaurach. A etiqueta esportiva foi lançada em 1948, três anos depois do fim do conflito.