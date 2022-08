Tentativa de assalto a ônibus no Dique do Tororó é frustrada por policiais

Suspeitos foram presos em flagrante na manhã desta quarta-feira (3) ao tentarem roubar sete celulares em um ônibus, na avenida Vasco da Gama, nas imediações do Dique do Tororó, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, o assalto coletivo estava sendo feito por dois indivíduos, que foram flagrados enquanto os agentes realizavam rondas com motocicletas. Ao perceberem a aproximação da equipe, fugiram pela parte do fundo do veículo em direção a Vila Santos de Baixo, no Engenho Velho de Brotas.

Eles foram encontrados, abordados e presos, Foram encontrados com os sete aparelhos celulares.

Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para o GERRC, onde a ocorrência foi registrada.