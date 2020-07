Ter 80 anos

A sensibilidade humana não alcança a compreensão de situações que não foram vivenciadas. Assim, a condição de octogenária não é conhecida daqueles que me são mais próximos afetivamente: filhos, netos, bisneta, cuja convivência é mais natural e crucial para o bem estar, alegria e continuidade da vida.



Relembro de tantas situações junto à minha mãe, nas quais por pensar que me compreendia e saber que lhe amava, tantos equívocos cometi em relação às prioridades para com ela. Encontrando-me numa fase plena de trabalhos e ocupações múltiplas, sentia-me justificada em não poder vê-la com mais assiduidade, já que me cabiam também as providências que lhe eram necessárias.



A vida se repete. O desejo tem que passar pelo crivo da realidade para dimensionar o possível e o almejado de modo mais harmonioso. A saúde e a autonomia, bens sempre desejados, nessa fase da vida são superlativos.



É muito importante saber que se pode contar com a disponibilidade dos entes queridos e isto acontece. Porém, o enfrentamento das providências e acontecimentos do cotidiano dá ao idoso a sensação de maior valia. A dinamicidade da vida conduz sempre a novos sentidos, a outras prioridades, o efêmero pode ser definitivo, torna-se mais intensa a compreensão de que tudo passa.



A inspiração para esta escrita vem também do momento crucial por que passam os povos e as nações com o advento do coronavírus. A necessidade compulsória de confinamento das pessoas em suas casas, visando o bem próprio e comunitário, levou a um irmanamento por uma causa comum: evitar e minimizar a propagação da doença. Assunto amplamente notificado nos meios de comunicação e que dispensa comentários.



Dentro do contexto abordado, o que quero salientar é a questão do isolamento, como uma vivência de exceção, de inquestionável necessidade, que pode trazer descanso, maior contato familiar, tempo para interiorização e realização de outras coisas. Mas o fato de ser compulsória arrefece estes benefícios. No caso do idoso, é uma imposição sine qua non para sua garantia vital. Ele sente “no corpo, na alma e no coração” esta prisão domiciliar, que atualiza muitos medos, acentuando receios naturais procedentes da solidão, perda de autonomia do ir e vir, lazer, fazendo-se mister o preenchimento do tempo, que ocorria de forma natural com leituras, filmes e ocupações diárias.



O simbolismo latente em todas as coisas passa a ter um outro colorido. Talvez o medo da doença e da morte se expresse de forma camuflada. O tempo de vida é contado pelos anos que passaram. Valho-me de um verso, aprendido na juventude, que destaca a importância do sonhar como elemento nutridor e provocador do desejo de viver.



A morte não é tristeza,

É fim, é destinação.

Tristeza é ficar vivendo,

Depois que o sonhos se vão.



Olga Lôpo Hastenreiter é professora aposentada da Universidade Federal da Bahia