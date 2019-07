Terceiro morador de rua é encontrado morto durante onda de frio em SP

Um morador de rua foi encontrado morto na manhã deste sábado (6) após uma madrugada de frio na região de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Este é o terceiro morador em situação de rua encontrado morto nas últimas 24 horas na capital paulista desde que uma onda de frio e chuva chegou à cidade na sexta-feira (5).

Essa foi a madrugada mais fria do ano em São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação automática mediu 7,4ºC na capital paulusta. No domingo (7), pode esfriar ainda mais. A previsão do Inmet é de temperatura entre 5ºC e 12ºC. A partir de segunda-feira (8), o frio deve diminuir, com máxima de 17ºC.

Mais frio

Já em Santa Catarina, as temperaturas ficaram na faixa dos -3ºC a 3ºC em todo o Estado, segundo a meteorologista Laura Rodrigues, do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram). Essa foi a madrugada mais fria do ano em diversas cidades do Sul e Sudeste.